Блогер, которого не пустили в Украину, избил Джигурду в кровавом бою (видео)

В России состоялся очередной фрик-бой.

Известный актер и шоумен Никита Джигурда, который недавно победил нокаутом популярного ведущего Отара Кушанашвили, вновь провел поединок, однако сам оказался в тяжелом нокауте в бою против российского блогера Александра Шпака.

Соответствующее видео появилось на официальной страничке организаторов поединка компании "Наше Дело" в Instagram.

Дуэль проходила по особым правилам — три раунда по две минуты. Схватка началась с жестких разменов, в которых преуспел более молодой Шпак. 41-летний Александр отправил 60-летнего Джигурду в нокдаун. Никита сумел подняться и не только выровнял бой, но и повалил 110-килограммового соперника на канвас. Однако во втором раунде после серии разменов Джигурда оказался в тяжелейшем нокауте.

Видео нокаута в бою Никита Джигурда — Александр Шпак доступно в сети:

Полное видео боя Никита Джигурда — Александр Шпак (смотреть с 56:34):

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Добавим, что Шпак дебютировал в промоушене, а Джигурда провел уже третий поединок. В дебютном бою Никита побил депутата Госдумы Виталия Милонова.

Добавим, что летом 2021 года Шпак прилетел в Украину к подруге, однако пограничники не пустили блогера в страну и депортировали его.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер оказался в тяжелейшем нокауте.