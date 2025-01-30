Уродженця Києва Джигурду визнали загрозою нацбезпеці України. Що це означає?

Мінкульт покарав українофоба

Уродженця Києва та російського актора Микиту Джигурду, який зібрався воювати проти України, було внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Він відкрито висловлює свою українофобську позицію та підтримує російську агресію.

Микита Джигурда, за даними Мінкульту, становить загрозу нашій країні. Відомо, що він відвідував окуповані Росією території з метою підтримки російських військових у 2023-2024 роках.

Тепер у цьому списку вже 240 осіб. Вперше до нього було включено росіян у 2022 році, а до тепер туди входить кілька десятків осіб. Тепер у переліку є й Микита Джигурда. А Максима Галкіна, який підтримує Україну, було виключено зі списку.

Микита Джигурда народився у Києві, але підтримав російську агресію. У 2023 році, під час повномасштабного вторгнення, актор приїздив на Донбас у бронежилеті та військовій формі і надавав окупантам допомогу — авто та дрони. У 2024 році путініст заявив, що готовий воювати за Росію.

Включення до цього списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, означає заборону на проведення гастролей та публічних виступів таких осіб на території України, а також обмеження на трансляцію їхніх творів у медіа та громадських місцях.

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