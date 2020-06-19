"Определенно да": Джейми Фокс подтвердил, что сыграет Майка Тайсона

Актер официально подтвердил, что станет Майком Тайсоном в новом биографическом фильме о боксере.

Оскароносный актер Джейми Фокс ("Рэй") подтвердил, что сыграет легендарного Майка Тайсона в биографическом фильме о скандальном боксере.

Об этом он рассказал в интервью. Запись опубликована на странице Марка Бирнбаума в Instagram (на 53 минуте).

"Это определенно да. Делать биографии - непростая вещь, иногда для их выполнения требуется 20 лет, но мы официально добились успеха", - сказал Фокс.

Фокс добавил, что он не может дождаться, чтобы показать другую сторону бокса.

Чтобы войти в роль, Фокс придерживался ежедневного режима тренировок, который включает 60 подтягиваний и 100 отжиманий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The greatest of our generation for the hour Jamie Foxx Публикация от Mark Birnbaum (@markbirnbaum) 17 Июн 2020 в 4:30 PDT

Напомним, что о съемках фильма стало известно уже давно. Возглавить проект должен был Мартин Скорсезе.

Майк Тайсон по-прежнему остается самым молодым чемпионом мира по боксу, в жизни которого было множество взлетов и падений. Проблемы "Железного Майка" начались после женитьбы с Робин Гивенс и последовавшего затем стремительного развода. Позже Тайсона обвинили в изнасиловании и великий боксер более чем три года провел за решеткой. После выхода из тюрьмы ему удалось вернуть титул чемпиона мира, но дальше на его пути стал Эвандер Холифилд, которому во втором бою Майк откусил кусок уха.