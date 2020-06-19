За 4 месяца до премьеры: досъемки картины "Дюна" проведут в августе этого года

По словам голливудского актера Оскара Айзека, дополнительные съемки планируют возобновить в августе, буквально за четыре месяца до премьеры фильма.
"В середине августа мы займемся дополнительными съемками… Нам сказали, что мы направимся в Будапешт. Я уже видел некоторые смонтированные сцены и могу сказать, что смотрится это потрясающе. Дени Вильнев - настоящий художник. Будет захватывающе наконец увидеть цельную картину. Дико, конечно, что мы будем что-то снимать за несколько месяцев до премьеры, но то же самое было со "Звездными войнами", - сообщил Айзек изданию Deadline.
Дополнительные съемки должны были пройти раньше, но создателям фильма пришлось дождаться, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.
View this post on Instagram
Оговаривается, что возобновления съемок не свидетельствует о наличии проблем в кинопроизводстве, и такое является обычной практикой в Голливуде.
Несмотря на небольшие задержки, режиссер Дени Вильнев и компания Legendary Pictures не собираются переносить премьеру. Зрители увидят фантастический фильм "Дюна" как и планировалось - 17 декабря 2020 года.
View this post on Instagram
Напомним, что сюжет охватывает половину первой книги вселенной "Дюны" писателя Фрэнка Гелберта и повествует о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фременов и победить в войне за планету Арракис.