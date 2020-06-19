За 4 месяца до премьеры: досъемки картины "Дюна" проведут в августе этого года

Создатели предстоящего фантастического фильма вернутся к работе над фильмом спустя год после окончания основных съемок.

По словам голливудского актера Оскара Айзека, дополнительные съемки планируют возобновить в августе, буквально за четыре месяца до премьеры фильма.

"В середине августа мы займемся дополнительными съемками… Нам сказали, что мы направимся в Будапешт. Я уже видел некоторые смонтированные сцены и могу сказать, что смотрится это потрясающе. Дени Вильнев - настоящий художник. Будет захватывающе наконец увидеть цельную картину. Дико, конечно, что мы будем что-то снимать за несколько месяцев до премьеры, но то же самое было со "Звездными войнами", - сообщил Айзек изданию Deadline.

Дополнительные съемки должны были пройти раньше, но создателям фильма пришлось дождаться, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

View this post on Instagram A post shared by DUNE (@dunemovie) on Apr 14, 2020 at 4:11am PDT

Оговаривается, что возобновления съемок не свидетельствует о наличии проблем в кинопроизводстве, и такое является обычной практикой в Голливуде.

Несмотря на небольшие задержки, режиссер Дени Вильнев и компания Legendary Pictures не собираются переносить премьеру. Зрители увидят фантастический фильм "Дюна" как и планировалось - 17 декабря 2020 года.

View this post on Instagram A post shared by DUNE (@dunemovie) on Apr 14, 2020 at 10:57am PDT

Напомним, что сюжет охватывает половину первой книги вселенной "Дюны" писателя Фрэнка Гелберта и повествует о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фременов и победить в войне за планету Арракис.