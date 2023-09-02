Хейли Бибер показала, как стильно носить кожаную куртку: красавицу заприметили с мужем (фото)

Модель прикрывала живот, и это на фоне слухов о ее первой беременности

Очень редко популярного певца и автора песен Джастина Бибера можно увидеть на публике. Однако в первый день осени исполнитель стал "простым смертным" в компании своей жены, американской модели и стильной модницы Хейли Бибер.

В пятницу звездные супруги посетили Открытый чемпионат США по теннису, который проходил в Нью-Йорке. Пара хотела затеряться в толпе, но шустрые папарацци быстро отыскали знаменитостей. Джастин и Хейли пришли на спортивное мероприятие в крутых кожаных куртках оверсайз.

Из аксессуаров 26-летняя девушка выбрала обручальное кольцо с бриллиантом, массивные сережки и несколько других ярких украшений, в том числе подвеску с большой буквой "B" на шее. Ее короткие каштановые волосы были уложены в приглаженную прическу.

Хейли и Джастин наслаждаются матчем. Фото: Getty Images

29-летний Джастин так же одел мешковатую черную кожаную куртку. К этому исполнитель был в белой майке и синих джинсах. Свой образ Бибер дополнил эклектичными розовыми солнцезащитными очками и кепкой в горошек.

Пара была внимательна к спортивному состязанию. Фото: Getty Images

Почти весь матч Хейли прикрывала живот, и это на фоне слухов о ее беременности. К слову, в сентябре супруги будут праздновать пятую годовщину свадьбы.

26-летняя Хейли Бибер подогревает слухи, что она ждет ребенка. Фото: Getty Images

Ранее на теннисном матче "засветились" бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель. Экс-первая леди посетила мероприятие в джинсовом платье и болеро.