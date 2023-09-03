Чарльз III в килте, а Камилла в шляпке с перьями: супруги посетили любимые игры покойной Елизаветы II (фото, видео)

Британские монархи стали зрителями Хайлендских игр, которые не пропускала Елизавета

Чарльз III с супругой Камиллой и сестрой Анной посетили самые любимые спортивные игры королевы Елизаветы II, которая умерла в возрасте 96 лет в прошлом году.

Британские монархи в субботу, 2 сентября, повеселились на Бремарских Хайлендских играх, или Игры горцев (анг. Highland games), проходившие возле шотландской резиденции недалеко от замка Балморал в Абердиншире. Они включают скачки, метание, удары, танцы, бег и перетягивание каната.

Каждый год тысячи посетителей приезжают в эту маленькую шотландскую деревню в первую субботу сентября, чтобы увидеть одну из самых ярких шотландских соревнований. Британцы весело провели время и очень много смеялись.

К слову, все были в нарядах, присущие британцам. Так, Чарльз III надел любимый килт с орнаментом тартан. Дизайн был соткан из 100% шотландской шерсти и имел "центральный мотив с тремя полосами", пишет hellomagazine.

Король Чарльз выглядел щеголевато в килте и бежевой куртке, завершая образ шерстяными красными носками. Фото: Getty Images

Сестра короля, принцесса Анна, была на мероприятии в ​​ярком красном жакете и шляпе в тон. Она также выбрала юбку в клетку тартан, выбрав темно-зеленый цвет с желтыми и красными вертикальными и диагональными полосами. Принцесса надела несколько аксессуаров, в том числе перчатки, сумочку и туфли на каблуке.

Принцесса Анна выглядела стильно в ярко-красном наряде. Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла предпочла зеленый образ: выбрала юбку с белыми вертикальными и диагональными полосками длиной чуть ниже колена и сочетала это с шикарным оливково-зеленым жакетом с таким же узором в клетку на воротнике.

Дополнила свой образ Камилла изящной шоколадно-коричневой шляпкой с перьями в коричнево-белую полоску. Завершающими штрихами к образу стали туфли на каблуках светло-коричневого цвета, кремовая сумочка и ее "счастливый" браслет.

Камилла выглядела шикарно в зеленом, сочетая свой наряд с нейтральными аксессуарами. Фото: Getty Images

Королева выбрала серьги с фирменными жемчужными клипсами. Фото: Getty Images

Отметим, что королевский тур по английским городам у монархов продолжается. В июле король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой посещали фермерский городок в Бреконе. Позже супруги с официальным визитом побывали на юбилейной выставке цветов в поместье Сандрингем.