Рус

У сексуальній сукні та у шкіряних чоботях: 57-річна Голлі Беррі "засвітилася" з коханим чоловіком (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Американська актриса Голлі Беррі Новина оновлена 12 вересня 2023, 14:55
Американська актриса Голлі Беррі. Фото Getty Images

Зірка "Жінки-кішки" показала стильний чорний тотал-лук та струнку фігуру

Американська актриса Голлі Беррі, яку змусили оплачувати аліменти колишньому чоловікові, продовжує зачаровувати підтягнутою фігуркою та стильними образами на світських заходах.

У понеділок, 11 вересня, знаменитість, якій у серпні виповнилося 57 років, вийшла у світ разом зі своїм коханим, 53-річним американським виконавцем і автором пісень Ван Хантом. Пара прийшла на зірковий показ мод відомого бренду Michael Kors, засновником якого є модельєр Майкл Корс. Захід пройшов у Доміно-парку у Брукліні, Нью-Йорк.

Актриса була одягнена в чорну сукню з глибоким вирізом, підтягнуту на талії широким ременем зі зміїної шкіри. В ансамблі також були присутні довгі рукави з трикутними розрізами на ліктях і два таких же розрізи до стегна на спідниці, які відкривали публіці чорні шкіряні чоботи з гострими носами.

Голлі доповнила свій образ великим кольє-ланцюжком, срібним структурним браслетом та величезним кільцем. Волосся у стилі омбре вона уклала м’якими хвилями.

Голлі Беррі в сукні
Голлі Беррі вразила відвертою сукнею. Фото: Getty Images
Голлі Беррі в чорній сукні
57-річна актриса похизувалась підтягнутими ногами. Фото: Getty Images
Голлі Беррі макіяж
Беррі не старішає з роками. Фото: Getty Images

Тим часом Хант вибрав вишитий светр з ініціалами Майкла Корса сірого кольору, підкреслений чорним коміром та манжетами. Співак стилізував верх з темно-сірими штанами та чорними туфлями, а також доповнив лук чорним беретом, тонованими окулярами та коричневою курткою, накинутою через плече.

Голлі беррі ван хант
Голлі з коханим чоловіком Ван Хантом. Фото: Getty Images

Окрім солодкої парочки на показі можна було побачити стиляг, американських актрис Блейк Лайвлі, яка в лютому народила четверту дитину від Раяна Рейнольдса, Ніколь Арі Паркет та Тіффані Геддіш.

блейн лайвлі ван хант Голлі беррі ніколь арі паркет тіффані геддіш
Зоряний склад на показі мод Майкла Корса. Фото: Getty Images

Варто додати, що Голлі Беррі називають успішною матір’ю-одиначкою. Раніше ми розповідали, які актриси виховують дітей без допомоги чоловіків.

Теги:
#Холлі Беррі #Стиль