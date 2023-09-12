У сексуальній сукні та у шкіряних чоботях: 57-річна Голлі Беррі "засвітилася" з коханим чоловіком (фото)

Зірка "Жінки-кішки" показала стильний чорний тотал-лук та струнку фігуру

Американська актриса Голлі Беррі, яку змусили оплачувати аліменти колишньому чоловікові, продовжує зачаровувати підтягнутою фігуркою та стильними образами на світських заходах.

У понеділок, 11 вересня, знаменитість, якій у серпні виповнилося 57 років, вийшла у світ разом зі своїм коханим, 53-річним американським виконавцем і автором пісень Ван Хантом. Пара прийшла на зірковий показ мод відомого бренду Michael Kors, засновником якого є модельєр Майкл Корс. Захід пройшов у Доміно-парку у Брукліні, Нью-Йорк.

Актриса була одягнена в чорну сукню з глибоким вирізом, підтягнуту на талії широким ременем зі зміїної шкіри. В ансамблі також були присутні довгі рукави з трикутними розрізами на ліктях і два таких же розрізи до стегна на спідниці, які відкривали публіці чорні шкіряні чоботи з гострими носами.

Голлі доповнила свій образ великим кольє-ланцюжком, срібним структурним браслетом та величезним кільцем. Волосся у стилі омбре вона уклала м’якими хвилями.

Голлі Беррі вразила відвертою сукнею. Фото: Getty Images

57-річна актриса похизувалась підтягнутими ногами. Фото: Getty Images

Беррі не старішає з роками. Фото: Getty Images

Тим часом Хант вибрав вишитий светр з ініціалами Майкла Корса сірого кольору, підкреслений чорним коміром та манжетами. Співак стилізував верх з темно-сірими штанами та чорними туфлями, а також доповнив лук чорним беретом, тонованими окулярами та коричневою курткою, накинутою через плече.

Голлі з коханим чоловіком Ван Хантом. Фото: Getty Images

Окрім солодкої парочки на показі можна було побачити стиляг, американських актрис Блейк Лайвлі, яка в лютому народила четверту дитину від Раяна Рейнольдса, Ніколь Арі Паркет та Тіффані Геддіш.

Зоряний склад на показі мод Майкла Корса. Фото: Getty Images

Варто додати, що Голлі Беррі називають успішною матір’ю-одиначкою. Раніше ми розповідали, які актриси виховують дітей без допомоги чоловіків.