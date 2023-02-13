Блейк Лайвлі народила четверту дитину: як виглядає зірка після пологів (фото)

Зірка "засвітила" свій уже не вагітний животик

Зірка популярного американського серіалу "Пліткарка" — Блейк Лайвлі, які зіграла Серену — стала мамою вчетверте. Про її вагітність стало відомо у вересні 2022-го, коли акторка вийшла на публіку з уже з чималим животом.

Тепер же в її інстаграмі з’явилося фото без вагітного животика. На камеру вона позує разом зі своїм 46-річним чоловіком — зіркою "Дедпула" — Раяном Рейнольдсом та його мамою. Усі троє усміхаються, Блейк одягнена у чорний обтислий топ та світлі джинси і стоїть між чоловіком та свекрухою Теммі.

Фото підписані: "Puppy Bowl Sunday 2023. Була зайнята" [Puppy Bowl — це щорічна телевізійна програма на Animal Planet, яка імітує гру в американський футбол, подібну до Super Bowl, із використанням цуценят].

Стать та ім’я дитини зіркові батьки поки що тримають в секреті. У коментарях шанувальники Лайвлі пишуть:

Вона непомітно народжує, а потім виглядає ось так одразу після пологів в обтягуючій сорочці. У неї це добре виходить.

Дитинка вже тут

Заздрю, що ти влізла в джинси. Моїй останній дитині 96 місяців, а я все ще ношу легінси

КОЛИ ТИ НАРОДИЛА ДИТИНУ?!

Нагадаємо, що в пари є ще троє дітей і всі вони — дівчатка. Це 7-річна Джеймс, 6-річна Інес і 3-річна Бетті.

Раніше ми розповідали, що наприкінці січня 2023 року первісток з’явився у 41-річної Періс Гілтон. Вона виклала фото дитячої ручки у своєму профілі в інстаграмі, однак про стать не повідомила. Пізніше стало відомо, що це хлопчик.