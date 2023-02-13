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Блейк Лайвлі народила четверту дитину: як виглядає зірка після пологів (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Вагітна четвертою дитиною Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Новина оновлена 13 лютого 2023, 09:42
Вагітна четвертою дитиною Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс. Фото Getty Images

Зірка "засвітила" свій уже не вагітний животик

Зірка популярного американського серіалу "Пліткарка" — Блейк Лайвлі, які зіграла Серену — стала мамою вчетверте. Про її вагітність стало відомо у вересні 2022-го, коли акторка вийшла на публіку з уже з чималим животом.

Тепер же в її інстаграмі з’явилося фото без вагітного животика. На камеру вона позує разом зі своїм 46-річним чоловіком — зіркою "Дедпула" — Раяном Рейнольдсом та його мамою. Усі троє усміхаються, Блейк одягнена у чорний обтислий топ та світлі джинси і стоїть між чоловіком та свекрухою Теммі.

Фото підписані: "Puppy Bowl Sunday 2023. Була зайнята" [Puppy Bowl — це щорічна телевізійна програма на Animal Planet, яка імітує гру в американський футбол, подібну до Super Bowl, із використанням цуценят].

Стать та ім’я дитини зіркові батьки поки що тримають в секреті. У коментарях шанувальники Лайвлі пишуть:

  • Вона непомітно народжує, а потім виглядає ось так одразу після пологів в обтягуючій сорочці. У неї це добре виходить.
  • Дитинка вже тут
  • Заздрю, що ти влізла в джинси. Моїй останній дитині 96 місяців, а я все ще ношу легінси
  • КОЛИ ТИ НАРОДИЛА ДИТИНУ?!

Нагадаємо, що в пари є ще троє дітей і всі вони — дівчатка. Це 7-річна Джеймс, 6-річна Інес і 3-річна Бетті.

Раніше ми розповідали, що наприкінці січня 2023 року первісток з’явився у 41-річної Періс Гілтон. Вона виклала фото дитячої ручки у своєму профілі в інстаграмі, однак про стать не повідомила. Пізніше стало відомо, що це хлопчик.

Теги:
#Райан Рейнольдс #Блейк Лайвлі #Четверта дитина