Блейк Лайвли родила четвертого ребенка: как выглядит звезда после родов (фото)

Звезда "засветила" свой уже не беременным животиком

Звезда популярного американского сериала "Сплетница" — Блейк Лайвли, сыгравшая Серену — стала мамой в четвертый раз. О ее беременности стало известно в сентябре 2022 года, когда актриса вышла на публику с уже с достаточно большим животом.

Теперь же в ее инстаграме появилось фото без беременного животика. На камеру она позирует вместе со своим 46-летним мужем — звездой "Дедпула" — Райаном Рейнольдсом и его мамой. Все трое улыбаются, Блэйк одета в черный обжатый топ и светлые джинсы и стоит между мужем и свекровью Темми.

Фото подписаны: "Puppy Bowl Sunday 2023. Была занята" [Puppy Bowl – это ежегодная телевизионная программа на Animal Planet, имитирующая игру в американский футбол, подобную Super Bowl, с использованием щенков].

Пол и имя ребенка звездные родители пока держат в секрете. В комментариях поклонники Лайвли пишут:

Она незаметно рожает, а потом выглядит вот так сразу после родов в обтягивающей рубашке. У нее это хорошо получается.

Ребенок уже здесь

Завидую, что ты влезла в джинсы. Моему последнему ребенку 96 месяцев, а я все еще ношу леггинсы

КОГДА ты родила ребенка?!

Напомним, что у пары есть еще трое детей, все — девочки. Это 7-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти.

Ранее мы рассказывали, что в конце января 2023 года первенец появился у 41-летней Пэрис Хилтон. Она выложила фото детской ручки в своем профиле в инстаграме, однако о поле ребенка тогда не сообщила. Позже стало известно, что это мальчик.