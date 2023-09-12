Дуже привабливий: зірка "Доріана Грея" Бен Барнс зробив рідкісний вихід у світ (фото)

42-річний британець "засвітився" у компанії актриси Джемми Артертон

Британський актор театру та кіно, зірка фільмів "Доріан Грей" та "Хроніки Нарнії" Бен Барнс рідко з’являється на публічних заходах. 42-річний красень продовжує грати у картинках та серіалах, але не часто балує своїх шанувальників світськими виходами.

У понеділок, 11 вересня, Барнс представив новий фільм зі своєю участю — "Критик", де з ним у парі зіграла його британська колега, актриса Джемма Артертон ("Мисливці на відьом, "Принц Персії", "Кінгс Мен").

Легку "хімію" знаменитості продемонстрували на 48-му щорічному Міжнародному кінофестивалі у Торонто, Канада, у театрі Princess of Wales. Обидва актори були ошатно одягнені.

Так, Бен був у темно-сірому піджаку та темних штанах. Джемма віддала перевагу з'явитись перед фотографами в білій сорочці з прозорими рукавами і чорних штанах.

Бен Барнс і Джемма Артертон на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фото: Getty Images

Бен Барнс прямує до шанувальників. Фото: Getty Images

42-річний британець все такий же привабливий. Фото: Getty Images

Хто такий Бен Барнс

Став відомим завдяки видатним і незабутнім виступам на театральній та кінематографічній сцені. Барнс розпочав свою кінокар’єру з участі у невеликих проєктах. У 2007 році він знявся у фільмах "Зоряний пил" та "Більше Бена".

Роль у фільмі "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан" (2008) стала для нього знаковою. У 2008 році була представлена комедія за участю Барнса "Легка поведінка", а у 2009 році вийшла екранізація роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея".

На цей момент серед останніх проєктів актора можна відзначити серіал "Тінь та кістка" та мінісеріал "Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо" (2022). Бен воліє не розповідати нічого про своє особисте життя.

Бен Барнс дуже фотогенічний. Фото: Getty Images

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