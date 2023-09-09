У блискучій сукні від Gucci: Джессіка Честейн, яка підтримала Україну, "блиснула" у Венеції (фото, відео)

Це не перший феєричний вихід знаменитості в Італії

Відома голлівудська актриса Джессіка Честейн, яка відвідала Україну минулого року, з’явилася на презентації нового фільму зі своєю участю Memory ("Пам’ять"). 46-річна зірка феєрично з’явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю 2023.

У п’ятницю, 8 вересня, Честейн вразила публіку блискучою сукнею Gucci, виготовленою на індивідуальне замовлення. Вбрання зроблено з паєтками з рожевого золота та глибоким V-подібним вирізом.

Гламурний ансамбль актриса доповнила сережками з діамантами та групою золотистих каблучок. Джессіка уклала своє руде волосся вільними "голлівудськими" хвилями і нанесла гламурний макіяж.

Джессіка Честейн випромінювала елегантність у п’ятницю ввечері, завітавши на прем’єру фільму "Пам’ять". Фото: Getty Images

В якості взуття, хоча вони були приховані за подолом сукні, знаменитість вибрала пару металевих золотих туфель на високих підборах, пише footwearnews. Честейн часто можна побачити у брендовому взутті, як Aquazzurra, Burberry, Christian Louboutin.

46-річна зірка мала сенсаційний вигляд у сукні від Gucci. Фото: Getty Images

Честейн прикрасила червону доріжку у сукні з паєтками з рожевого золота та глибоким V-подібним вирізом. Фото: Getty Images

До Джесіки на червоній доріжці приєдналися партнер фільму Пітер Сарсгаард та його дружина Меггі Джилленгол, а також режисер фільму Мішель Франко.

Фото: Getty Images

Фільм "Пам’ять"

Сюжет фільму розгортається у Нью-Йорку, де основні персонажі, закохана пара, намагаються побудувати стосунки, попри свої психологічні рани.

Раніше у Венеції Джессіка Честейн з’явилася серед зіркових гостей на показі Джорджіо Армані. Акторка обрала для виходу яскравий образ.