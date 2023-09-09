В блестящем платье от Gucci: поддержавшая Украину Джессика Честейн "сверкнула" в Венеции (фото, видео)
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Это не первый фееричный выход знаменитости в Италии
Известная голливудская актриса Джессика Честейн, посещавшая Украину в прошлом году, появилась на презентации нового фильма со своим участием Memory ("Память"). 46-летняя звезда феерично появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2023.
В пятницу, 8 сентября, Честейн поразила публику сверкающим платьем Gucci, изготовленном по индивидуальному заказу. Наряд сделан с пайетками из розового золота и глубоким V-образным вырезом.
Гламурный ансамбль актриса дополнила серьгами с бриллиантами и группой золотистых колец. Джессика уложила свои рыжие волосы свободными "голливудскими" волнами и нанесла гламурный макияж.
В качестве обуви, хотя они были скрыты за подолом платья, знаменитость выбрала пару металлических золотых туфель на высоких каблуках, пишет footwearnews. Честейн часто можно увидеть в брендовой обуви, как Aquazzurra, Burberry, Christian Louboutin.
К Джессике на красной дорожке присоединились партнер по фильму Питер Сарсгаард и его жена Мэгги Джилленхол, а также режиссер фильма Мишель Франко.
Фильм "Память"
Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке, где основные персонажи, влюбленная пара, стараются построить отношения, несмотря на свои психологические раны.
Ранее в Венеции Джессика Честейн появилась среди звездных гостей на показе Джорджио Армани. Актриса выбрала для выхода яркий образ.