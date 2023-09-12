Очень обаятельный: звезда "Дориана Грея" Бен Барнс совершил редкий выход в свет (фото)

42-летний британец "засветился" в компании актрисы Джеммы Артертон

Британский актер театра и кино, звезда фильмов "Дориан Грей" и "Хроники Нарнии" Бен Барнс редко появляется на публичных мероприятиях. 42-летний красавец продолжает играть в картинках и сериалах, но не часто балует своих поклонников светскими выходами.

В понедельник, 11 сентября, Барнс представил новый фильм со своим участием — "Критик", где с ним в паре сыграла его британская коллега, актриса Джемма Артертон ("Охотники на ведьм, "Принц Персии", "Кингс Мен").

Легкую "химию" знаменитости продемонстрировали на 48-м ежегодном Международном кинофестивале в Торонто, Канада, в театре Princess of Wales. Оба актера были нарядно одеты.

Так, Бен был в темно-сером пиджаке и темных брюках. Джемма предпочла предстать перед фотографами в белой рубашке с прозрачными рукавами и черных брюках.

Бен Барнс и Джемма Артертон на Международном кинофестивале в Торонто. Фото: Getty Images

Бен Барнс напрявляется к поклонникам. Фото: Getty Images

42-летний британец все такой же обаятельный и привлекательный. Фото: Getty Images

Кто такой Бен Барнс

Стал известным благодаря выдающимся и запоминающимся выступлениям на театральной и кинематографической сцене. Барнс начал свою кинокарьеру с участий в небольших проектах. В 2007 году он снялся в фильмах "Звездная пыль" и "Больше Бена".

Роль в фильме "Хроники Нарнии: Принц Каспиан" (2008) стала для него знаковой. В 2008 году была представлена комедия с участием Барнса "Легкое поведение", а в 2009 году вышла экранизация романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея".

На данный момент среди последних проектов актера можно отметить сериал "Тень и кость" и мини-сериал "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо" (2022). Бен предпочитает не рассказывать ничего о своей личной жизни.

Бен Барнс очень фотогеничен. Фото: Getty Images

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