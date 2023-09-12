В сексуальном платье и в кожаных сапогах: 57-летняя Холли Берри "засветилась" с любимым мужчиной (фото)
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Звезда "Женщины-кошки" показала стильный черный тотал-лук и стройную фигуру
Американская актриса Холли Берри, которую заставили оплачивать алименты бывшему мужу, продолжает завораживать подтянутой фигуркой и стильныси образами на светских мероприятиях.
В понедельник, 11 сентября, знаменитость, которой в августе исполнилось 57 лет, вышла в свет вместе со своим возлюбленным, 53-летним американским исполнителем и автором песен Ван Хантом. Пара пришла на звездный показ мод известного бренда Michael Kors, основателем которого является модельер Майкл Корс. Мероприятие пройшло в Домино-парке в Бруклине, Нью-Йорк.
Актриса была одета в черное платье с глубоким вырезом, подтянутое на талии широким ремнем из змеиной кожи. В ансамбле также присутствовали струящиеся длинные рукава с треугольными разрезами на локтях и два таких же разреза до бедра на юбке, которые открывали публике черные кожаные сапоги с острыми носами.
Холли дополнила свой образ большим колье-цепочкой, серебряным структурным браслетом и огромным кольцом. Волосы в стиле омбре она уложила мягкими волнами.
Тем временем Хант выбрал вышитый свитер с инициалами Майкла Корса серого цвета, подчеркнутый черным воротником и манжетами. Певец стилизовал верх с темно-серыми брюками и черными туфлями, а также дополнил лук черным беретом, тонированными очками и коричневой курткой, накинутой через плечо.
Кроме сладкой парочки на показе можно было увидеть стиляг, американских актрис Блейк Лайвли, которая в феврале родила четвертого ребенка от Райана Рейнольдса, Николь Ари Паркет и Тиффани Гэддиш.
Стоит добавить, что Холли Берри называют успешной матерью-одиночкой. Ранее мы рассказываали, какие актрисы воспитывают детей без помощи мужчин.