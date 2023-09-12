В сексуальном платье и в кожаных сапогах: 57-летняя Холли Берри "засветилась" с любимым мужчиной (фото)

Звезда "Женщины-кошки" показала стильный черный тотал-лук и стройную фигуру

Американская актриса Холли Берри, которую заставили оплачивать алименты бывшему мужу, продолжает завораживать подтянутой фигуркой и стильныси образами на светских мероприятиях.

В понедельник, 11 сентября, знаменитость, которой в августе исполнилось 57 лет, вышла в свет вместе со своим возлюбленным, 53-летним американским исполнителем и автором песен Ван Хантом. Пара пришла на звездный показ мод известного бренда Michael Kors, основателем которого является модельер Майкл Корс. Мероприятие пройшло в Домино-парке в Бруклине, Нью-Йорк.

Актриса была одета в черное платье с глубоким вырезом, подтянутое на талии широким ремнем из змеиной кожи. В ансамбле также присутствовали струящиеся длинные рукава с треугольными разрезами на локтях и два таких же разреза до бедра на юбке, которые открывали публике черные кожаные сапоги с острыми носами.

Холли дополнила свой образ большим колье-цепочкой, серебряным структурным браслетом и огромным кольцом. Волосы в стиле омбре она уложила мягкими волнами.

Холли Берри потрясла откровенным платьем. Фото: Getty Images

57-летняя актриса похвасталась подтянутыми ногами. Фото: Getty Images

Берри не стареет с годами. Фото: Getty Images

Тем временем Хант выбрал вышитый свитер с инициалами Майкла Корса серого цвета, подчеркнутый черным воротником и манжетами. Певец стилизовал верх с темно-серыми брюками и черными туфлями, а также дополнил лук черным беретом, тонированными очками и коричневой курткой, накинутой через плечо.

Холли с любимым мужчиной Ван Хантом. Фото: Getty Images

Кроме сладкой парочки на показе можно было увидеть стиляг, американских актрис Блейк Лайвли, которая в феврале родила четвертого ребенка от Райана Рейнольдса, Николь Ари Паркет и Тиффани Гэддиш.

Звездный состав на показе мод Майкла Корса. Фото: Getty Images

Стоит добавить, что Холли Берри называют успешной матерью-одиночкой. Ранее мы рассказываали, какие актрисы воспитывают детей без помощи мужчин.