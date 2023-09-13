С забинтованными пальцами: Кейт Миддлтон посетила тюрьму в костюме Alexander McQueen (фото, видео)

41-летнюю супругу принца Уильяма сфотографировали с пластырями на правой руке

Будущая королева-консорт Великобритании, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала "модное заявление" во время своего последнего королевского появления.

Принцесса Уэльская во вторник, 12 сентября, посетила мужскую тюрьму Хай Даун, что в Саттоне, Англия, в поддержку благотворительной организации по борьбе с наркозависимостью. 41-летняя Кейт встретилась с заключенными в рамках своего покровительства фонда Forward Trust, чтобы узнать о том, как благотворительная организация помогает тем, кто находится в системе уголовного правосудия, справиться со своими зависимостями и избавиться от них.

Для визита Миддлтон выбрала стильный темно-синий брючный костюм модного бренда Alexander McQueen. Сочетала свой строгий образ она с распущенными волосами и простыми украшениями, включая обручальное кольцо от принца Уильяма. Несмотря на модный аутфит, больше всего привлекло внимание фотографов забинтованные пальцы принцессы на ее правой руке.

Кейт Миддлтон во вторник отправилась в тюрьму. Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в стильном костюме от Alexander McQueen. Фото: Getty Images

Как сообщает издание foxnews, принцесса повредила пальцы, играя со своими детьми (10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи) на батуте. Представитель королевской семьи подтвердил, что это "небольшая травма, ничего серьезного".

Кейт была улыбчива, посещая мужскую тюрьму в Саттоне, Англия. Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма повредила пальцы, играя с детьми на батуте. Фото: Getty Images

Миддлтон стала покровителем благотворительной организации Forward Trust в июне 2021 года, и на веб-сайте благотворительной организации говорится: "Мы невероятно благодарны принцессе за ее неоценимую поддержку в обеспечении того, чтобы больше людей и семей получили доступ к необходимой помощи".

Напомним, что ранее король Великобритании Чарльз III с супругой Камиллой посетили любимые игры покойной Елизаветы II. Король был в килте, а Камилла потрясла шляпкой с перьями.