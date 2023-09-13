С забинтованными пальцами: Кейт Миддлтон посетила тюрьму в костюме Alexander McQueen (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 647
41-летнюю супругу принца Уильяма сфотографировали с пластырями на правой руке
Будущая королева-консорт Великобритании, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала "модное заявление" во время своего последнего королевского появления.
Принцесса Уэльская во вторник, 12 сентября, посетила мужскую тюрьму Хай Даун, что в Саттоне, Англия, в поддержку благотворительной организации по борьбе с наркозависимостью. 41-летняя Кейт встретилась с заключенными в рамках своего покровительства фонда Forward Trust, чтобы узнать о том, как благотворительная организация помогает тем, кто находится в системе уголовного правосудия, справиться со своими зависимостями и избавиться от них.
Для визита Миддлтон выбрала стильный темно-синий брючный костюм модного бренда Alexander McQueen. Сочетала свой строгий образ она с распущенными волосами и простыми украшениями, включая обручальное кольцо от принца Уильяма. Несмотря на модный аутфит, больше всего привлекло внимание фотографов забинтованные пальцы принцессы на ее правой руке.
Как сообщает издание foxnews, принцесса повредила пальцы, играя со своими детьми (10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи) на батуте. Представитель королевской семьи подтвердил, что это "небольшая травма, ничего серьезного".
Миддлтон стала покровителем благотворительной организации Forward Trust в июне 2021 года, и на веб-сайте благотворительной организации говорится: "Мы невероятно благодарны принцессе за ее неоценимую поддержку в обеспечении того, чтобы больше людей и семей получили доступ к необходимой помощи".
Напомним, что ранее король Великобритании Чарльз III с супругой Камиллой посетили любимые игры покойной Елизаветы II. Король был в килте, а Камилла потрясла шляпкой с перьями.