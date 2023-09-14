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В розовом жакете и с жемчугами: Джилл Байден потрясла ярким образом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Первая леди США Джилл Байден Новость обновлена 14 сентября 2023, 11:31
Первая леди США Джилл Байден. Фото Getty Images

72-летняя первая леди США поразила стильным луком и "засветилась" вместе с мужем

Первая леди США Джилл Байден своим примером показывает, что даже женщинам за 70 можно выглядеть современно и стильно. В июле супруга президента США показалась в элегантном лимонном костюме, а сейчас подчеркнула стройную фигуру ярким жакетом.

В среду, 13 сентября, Байден появилась на церемонии вручения Национальной медали США в области искусств. Событие состоялось в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия.

72-летняя первая леди была в белом платье с цветочным принтом и розовом жакете, который подчеркнул стройную талию женщины. В качестве обуви Джилл предпочла туфли на каблуке телесного цвета. Дополнила свой образ жена Джо Байдена сережками и брошью с белыми жемчугами.

джилл байден
Джилл Байден надела розовый жакет на вручение премии. Фото: Getty Images
джилл байден
Getty Images

Позже первая леди США встретилась со своим мужем на пресс-конференции. Она села рядом с 80-летним Джо, а в процессе разговора надевала очки с черной оправой.

джилл байден джо байден
Первая леди США ве всем поддерживает своего мужа Джо Байден. Getty Images
джилл байден джо байден
Getty Images

Ранее сообщалось, что принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили с перебинтованными пальцами. Супруга принца Уильяма посетила мужскую тюрьму в стильном синем костюме бренда Alexander McQueen.

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#Стиль #Джо Байден #Первая леди США #Джилл Байден