В розовом жакете и с жемчугами: Джилл Байден потрясла ярким образом (фото)

72-летняя первая леди США поразила стильным луком и "засветилась" вместе с мужем

Первая леди США Джилл Байден своим примером показывает, что даже женщинам за 70 можно выглядеть современно и стильно. В июле супруга президента США показалась в элегантном лимонном костюме, а сейчас подчеркнула стройную фигуру ярким жакетом.

В среду, 13 сентября, Байден появилась на церемонии вручения Национальной медали США в области искусств. Событие состоялось в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия.

72-летняя первая леди была в белом платье с цветочным принтом и розовом жакете, который подчеркнул стройную талию женщины. В качестве обуви Джилл предпочла туфли на каблуке телесного цвета. Дополнила свой образ жена Джо Байдена сережками и брошью с белыми жемчугами.

Джилл Байден надела розовый жакет на вручение премии. Фото: Getty Images

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Позже первая леди США встретилась со своим мужем на пресс-конференции. Она села рядом с 80-летним Джо, а в процессе разговора надевала очки с черной оправой.

Первая леди США ве всем поддерживает своего мужа Джо Байден. Getty Images

Getty Images

Ранее сообщалось, что принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили с перебинтованными пальцами. Супруга принца Уильяма посетила мужскую тюрьму в стильном синем костюме бренда Alexander McQueen.