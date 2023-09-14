Новый цвет волос: Алина Гросу в Америке кардинально сменила имидж (фото)

28-летняя певица похвасталась новым стилем

Украинская исполнительница Алина Гросу, которая сейчас живет и учится в Лос-Анджелесе, показала своим поклонникам новый цвет своих волос.

28-летняя звезда выложила в соцсети Инстаграм ряд фото, на которых позирует рыжей. От бывшей блондинки не осталось и следа.

Возможно, на такие кардинальные трансформации натолкнули Гросу разрыв с российским актером Романом Полянским и начало новой жизни за океаном.

Алина Гросу стала рыжей

28-летняя певица теперь не блондинка

С новым цветом волос певица недавно снялась в новом клипе на лирическую песню "Звичка". Видео было снято в США и, по словам Алины, сюжет был основан на реальных событиях.

Гросс переехал в США в 2019 году. Она рассказывала о заоблачных ценах в Америке. К примеру, хлеб там стоит 6 долларов, а аренда дома — 2 тысячи долларов в месяц.

Ранее певица поделилась с поклонниками, что выиграла значительную сумму средств в лотерее. Но все же отметила, что не хочет вдохновлять своих фанатов покупать себе лотерейный билет, поскольку это чаще в жизни бесполезная трата денег, на которую подсесть очень просто.