Хлеб по 6 долларов: уехавшая в США Алина Гросу рассказала о заоблачных ценах на все

Особенно певице поразили цены на хлеб

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая ранее перенесла сложную операцию, сейчас находится в Лос-Анджелессе, США, куда она поехала повышать актерскую и вокальную квалификацию, и ее очень впечатлила "цена" на жизнь в этом городе.

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм. Артистка расписала, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить в Лос-Анджелессе. При чем "стоимость" девушка расписала не на роскошную, "мажорную" жизнь, а лишь указала только действительно необходимые вещи.

"Сколько нужно на жизнь в LA. Не на мажорное, а так только на действительно необходимые вещи и это начало" — отметила артистка.

Сколько стоит жизнь в Лос-Анджелессе:

Квартира — более или менее пригодное для проживания жилье стоит от 2000$. Стоит отметить, что там снимают на долгое время, чем дольше — тем дешевле. Причем нужно иметь карточку какого-то американского банка и хорошую кредитную историю. Еще один вариант — найти людей, сдающих комнату или место в комнате – так будет дешевле. Или снимать с кем-то и разделить сумму пополам.

Машина — без нее в США никак. За месяц, самое дешевое — старенький фиатик за 750$, а дальше уже мустанг за 1500$, Тесла за 5000 $.

Домашний интернет 150$

Мобильный номер (карточка) 40-60$

Еда — лучше готовить самостоятельно, ведь кафе недешевые. За раз (где-то в неделю) в магазине можно затариться от 150$ (это без деликатесов и полуготовой пищи, только самое нужное).

"Даже буханка хлеба здесь стоит 6$ (сделайте доставку им пшеницы потому что это капец)) то уже не хлеб, то по цене какой-то крутоны из французского ресторана" — возмутилась Гросу.

Ранее "Телеграф" писал, что PR-менеджер Алины Гросу попала в скандал с мошенничеством. Девушка вроде как набралась кредитов, предоставив номера телефонов своих коллег, а после отказывается платить.