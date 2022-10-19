"В жизни какой-то треш": исхудавшая Гросу перенесла сложную операцию

Артистка поделилась несколькими фото с больничной палаты.

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, PR-менеджер которой ранее попала в скандал с мошенничеством, сообщила, что сейчас находится в больнице. Более того, несколько дней назад артистке сделали сложную операцию, которая длилась 3,5 часа.

О своем состоянии Гросу поделилась на своей странице в Инстаграм, разместив также несколько снимков со своей палаты. Подробностей никаких певица не сообщила, также она не рассказала и почему ей делали операцию. Стоит также отметить, что Алина очень исхудала и оснулась.

"У меня в жизни какой-то треш уже очень долгое время был… недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа… я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу.. знали бы вы как я этого всего боюсь. Чувствую себя сейчас более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни" — написала Гросу в подписи к фото.

В комментариях поклонники артистки желаю ей здоровья, а также скорого выздоровления.

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