"Набрала кредитов и не выходит на связь": пиарщицу Гросу и Камалии обвинили в мошенничестве

PR-менеджер известных артистов взяла кредиты, записав поручителем коллегу, а теперь отказывается платить.

Украинская журналистка и бывший главный редактор издания Tochka.net, известная под псевдонимом Марго Павлофф уверяет, что стала жертвой мошенничества. По словам девушки, ее коллега Ксения Куприенко, которая является PR-менеджером певиц Алины Гросу и Камалии якобы взяла несколько кредитов, записав Марго поручителем. Теперь девушке звонят из банков и требуют вернуть долг.

Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграф".

Как сообщила журналистка, раньше они с Ксенией вместе работали на телевидении и даже тесно общались. Поэтому когда Марго первый раз позвонили из банка, она просто попросила Ксению вернуть долг, что та и пообещала сделать. Однако звонки от кредиторов продолжились.

"Мы с ней работали на телеканале "Украина", много и тесно общались, были приятельницами. Она была журналистом, работала со звездами. Потом я уволилась. С ней мы не ссорились, ничего. Еще тогда она взяла какой-то кредит, и мне постоянно звонили. Она говорила мне не брать трубку. Я не стала с ней ругаться, просто попросила заплатить", — рассказывает Марго.

По ее словам, вместо того, чтобы погасить кредит, Куприенко стала брать новые, якобы продолжая оставлять контакты Марго.

"Потом мы с ней встречались на разных мероприятиях, я напоминала о том, что нужно заплатить, а она в ответ фыркала, хамила и убегала. После этого она меня заблокировала в соцсетях. А позднее взяла еще один кредит в банке "Пумб". А сегодня мне позвонили из какого-то МФО (микрофинансовая организация, — прим. ред.) и тоже стали требовать погашения кредита", — говорит журналистка.

Журналистка отмечает, что ей пришлось идти в отделение "АльфаБанка" и "Пумба" и писать заявление, чтобы ей перестали звонить оттуда по поводу кредита. Девушка даже обращалась в Нацбанк. После этого звонки из банков прекратились. Теперь ей предстоит разбираться с новыми звонками от МФО.

Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме Марго написала пост в Facebook, опубликовав фотографии Куприенко. В комментариях к нему другая пользовательница отметила, что ей также звонили из-за кредитов Куприненко, при чем уже не банки, а коллекторы.

Жертвой мошенничества стала не только Марго

После этой публикации, по словам Марго, Ксения ей перезвонила и в хамской манере попросила удалить пост.

В Facebook у самой Куприенко указано, что она работает PR-менеджером певиц Алины Гросу и Камалии, а также телеканала М1. На странице опубликованы свежие фотографии с украинскими звездами.

Страница Куприенко в Facebook

Позднее Ксения отреагировала на обвинения, опубликовав пост в Facebook. Девушка заявила, что когда-то действительно брала кредиты, но уверяет, что закрыла их около двух лет назад. Она также заявляет, что якобы не общалась с Марго более двух лет.

Мы обратились к телеканалу М1, чтобы узнать действительно ли у них работает такая девушка, но ответа пока не получили.

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