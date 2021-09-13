"Набрала кредитів і не виходить на зв’язок": піарницю Гросу і Камалії звинуватили в шахрайстві

PR-менеджер відомих артистів взяла кредити, записавши поручителем колегу, а тепер відмовляється платити.

Українська журналістка і колишній головний редактор видання Tochka.net, відома під псевдонімом Марго Павлофф запевняє, що стала жертвою шахрайства. За словами дівчини, її колега Ксенія Купрієнко, яка є PR-менеджером співачок Аліни Гросу та Камалії нібито взяла кілька кредитів, записавши Марго поручителем. Тепер дівчині дзвонять з банків і вимагають повернути борг.

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграф".

Як повідомила журналістка, раніше вони з Ксенією разом працювали на телебаченні і навіть були в тісних стосунках. Тому коли Марго перший раз подзвонили з банку, вона просто попросила Ксенію повернути борг, що та і пообіцяла зробити. Однак дзвінки від кредиторів продовжилися.

"Ми з нею працювали на телеканалі "Україна", багато і тісно спілкувалися, були приятельками. Вона була журналістом, працювала із зірками. Потім я звільнилася. З нею ми не сварилися, нічого. Ще тоді вона взяла якийсь кредит, і мені постійно дзвонили. Вона говорила мені не брати трубку. Я не стала з нею сваритися, просто попросила заплатити ", — розповідає Марго.

За її словами, замість того, щоб погасити кредит, Купрієнко стала брати нові, нібито продовжуючи залишати контакти Марго.

"Потім ми з нею зустрічалися на різних заходах, я нагадувала про те, що потрібно заплатити, а вона у відповідь фиркала, хамила і тікала. Після цього вона мене заблокувала в соцмережах. А пізніше взяла ще один кредит в банку "ПУМБ". А сьогодні мені подзвонили з якогось МФО (мікрофінансова організація, — прим. ред.) і теж стали вимагати погашення кредиту ", — говорить журналістка.

Вона зазначає, що їй довелося йти до відділення "АльфаБанку" і "ПУМБ" і писати заяву, щоб їй перестали дзвонити звідти з приводу кредиту. Дівчина навіть зверталася до Нацбанку. Після цього дзвінки з банків припинилися. Тепер їй доведеться розбиратися з новими дзвінками від МФО.

Щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми Марго написала пост у Facebook, опублікувавши фотографії Купрієнко. У коментарях до нього інша користувачка зазначила, що їй також дзвонили через кредити Куприненко, при чому вже не банки, а колектори.

Жертвою шахрайства стала не тільки Марго

Після цієї публікації, за словами Марго, Ксенія їй передзвонила і в хамській манері попросила видалити пост.

У Facebook у самій Купрієнко зазначено, що вона працює PR-менеджером співачок Аліни Гросу і Камалії, а також телеканалу М1. На сторінці опубліковані свіжі фотографії з українськими зірками.

Сторінка Купрієнко в Facebook

Пізніше Ксенія відреагувала на звинувачення, опублікувавши пост у Facebook. Дівчина заявила, що колись дійсно брала кредити, але запевняє, що закрила їх близько двох років тому. Вона також заявляє, що нібито не спілкувалася з Марго понад два роки.

Ми звернулися до телеканалу М1, щоб дізнатися чи дійсно у них працює така дівчина, але відповіді поки не отримали.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні організації, які видають мікропозики, купують в мережі дані документів українців, а потім нібито "видають" їх власникам гроші в кредит під 12 285% річних. Для цього шахраям навіть не потрібен підпис "клієнтів".