Рус

Хліб по 6 доларів: Аліна Гросу, яка виїхала до США, розповіла про захмарні ціни на все

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Співачка поїхала до Штатів на навчання Новина оновлена 20 грудня 2022, 14:06
Співачка поїхала до Штатів на навчання. Фото instagram.com/alina_grosu

Особливо співачку вразили ціни на хліб

Популярна українська співачка та актриса Аліна Гросу, яка раніше перенесла складну операцію, зараз перебуває у Лос-Анджелесі, США, куди вона поїхала підвищувати акторську та вокальну кваліфікацію, і її дуже вразила "ціна" на життя в цьому місті.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Артистка розписала, скільки потрібно грошей на місяць, щоб жити у Лос-Анджелесі. При чому "вартість" дівчина розписала не на розкішне, "мажорне" життя, а лише вказала справді необхідні речі.

"Скільки потрібно на життя в LA. Не на мажорне, а так тільки на справді необхідні речі і це початок", — зазначила артистка.

Скільки коштує життя в Лос-Анджелесі:

  • Квартира — більш менш придатне для проживання житло коштує від 2000 $. Слід зазначити, що там знімають на довгий час, чим довше — тим дешевше. Причому треба мати картку якогось американського банку та гарну кредитну історію. Ще один варіант — знайти людей, які здають кімнату або місце в кімнаті — буде дешевше. Або знімати з кимось і розділити суму навпіл.
  • Машина без неї в США ніяк. За місяць найдешевше — старенький фіатик за 750$, а далі вже мустанг за 1500$, Тесла за 5000$.
  • Домашній інтернет 150$
  • Мобільний номер (картка) 40-60 $
  • Їжа — краще готувати самостійно, адже кафе недешеві. За раз (десь на тиждень) у магазині можна затаритися від 150 $ (це без делікатесів та напівготової їжі, тільки найпотрібніше).

"Навіть буханець хліба тут коштує 6$ (зробіть доставку їм пшеницітому, що це капець)) то вже не хліб, то за ціною якихось крутонів з французького ресторану" — обурилася Гросу.

Раніше "Телеграф" писав, що PR-менеджер Аліни Гросу потрапила у скандал із шахрайством. Дівчина начебто набралася кредитів, надавши номери телефонів своїх колег, а потім відмовляється платити.

Теги:
#Співачка #Аліна Гросу