Новий колір волосся: Аліна Гросу в Америці кардинально змінила імідж (фото)

28-річна співачка похизувалась новим стилем

Українська виконавиця Аліна Гросу, яка зараз живе і навчається в Лос-Анджелесі, показала своїм шанувальникам новий колір свого волосся.

28-річна зірка виклала в соцмережі Інстаграм ряд фото, на яких позує рудою. Від колишньої білявки не залишилось і сліду.

Можливо, на такі кардинальні трансформації наштовхнули Гросу розрив з російським актором Романом Полянським і початок нового життя за океаном.

Аліна Гросу стала рудою

28-річна співачка тепер не білявка

З новим кольором волосся співачка нещодавно знялась у новому кліпі на ліричну пісню "Звичка". Відео було зняте в США і, за словами Аліни, сюжет був заснований на реальних подіях.

Гросу переїхала в США у 2019 році. Вона розповідала про захмарні ціни в Америці. Наприклад, хліб там коштує 6 доларів, а оренда будинку — 2 тисячі доларів на місяць.

Раніше співачка поділилась з шанувальниками, що виграла значну суму коштів у лотереї. Але все ж зазначила, що не хоче надихати своїх фанатів купляти собі лотерейний білет, оскільки це частіше в житті марна трата грошей, на яку підсісти дуже просто.