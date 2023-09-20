Олена Зеленська у США травмувала руку? Кадри здивували мережу

На фотографіях відео перев’язаний палець

Другого дня перебування у Сполучених Штатах Америки з офіційним візитом перша леді України Олена Зеленська з’явилася на публіці з перебинтованим пальцем. На травму звернули увагу також користувачі мережі, помітивши її на фото та відео.

Після зустрічі Зеленської з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросом Адханом Гебреєсусом дружина українського президента опублікувала відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook. Там видно, що середній палець її правої руки повністю перебинтований.

Пов’язка тілесного кольору ледве помітна на знімках, до того ж Зеленська тримає руку під папкою з паперами. Однак уважні користувачі все ж таки розглянули на них цей бинт.

Травмований палець Зеленської також можна побачити і на відео, яке з’явилося на сторінці фак-акаунту першої леді України в Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц впав під час пробіжки, внаслідок чого на його обличчі залишилися садна та синці. Після того як він опублікував у мережі фотографію з пов’язкою на оці, в мережі з’явилося безліч мемів і фотожаб із цього приводу.