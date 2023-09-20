Елена Зеленская в США травмировала руку? Кадры озадачили сеть

На фотографиях видео перевязанный палец

На второй день пребывания в Соединенных Штатах Америки с официальным визитом первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике с перебинтованным пальцем. На травму обратили внимание также и пользователи сети, заметив ее на фото и видео.

После встречи Зеленской с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом супруга украинского президента опубликовала соответствующие фотографии на своей странице в Facebook. На них видно, что средний палец ее правой руки полностью перебинтован.

Повязка телесного цвета еле заметна на снимках, к тому же, Зеленская держит руку под папкой с бумагами. Однако внимательные пользователи все же рассмотрели на них этот бинт.

Травмированный палец Зеленской также можно заметить и на видео, которое появилось на странице фак-аккаунта первой леди Украины в Instagram.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки, в результате чего на его лице остались ссадины и синяки. После того как он опубликовал в сети фотографию с повязкой на глазу, в сети появилось множество мемов и фотожаб по этому поводу.