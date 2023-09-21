Елена Зеленская появилась в стильном костюме-тройке и знаковой брошке-петушке на встрече с Джилл Байден в США (фото)

Встреча украинской и американской первых леди прошла в теплой обстановке

В США продолжается Генеральная ассамблея ООН, где присутствует президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой. В рамках события состоялась встреча первых леди, Елена Зеленская появилась на ней в стильном костюме-тройке.

Елена Зеленская пишет в Facebook, что была рада посетить мероприятие, организованное супругой американского президента Джилл Байден в рамках 78 сессии Генассамблеи ООН. На встрече украинская лидер пообщалась с коллегами. По словам первой леди, общие цели и системная работа над ними дает ей уверенность в будущем результате.

На мероприятии Елена Зеленская появилась в стильном костюме в клетку, состоящем из пиджака, брюк и жилета. Акцентом образа стала знаковая брошка в виде петушка. Аксессуар изготовил украинский бренд Gunia Project, вдохновением для него стал керамический кувшин-петушок, который уцелел в одной из многоэтажек в Бородянке (Киевщина) после российских атак. Цена украшения составляет 4700-6400 гривен (зависит от размера изделия).

Елена Зеленская и Джилл Байден

Встреча прошла в теплой атмосфере

Стильный образ первой леди

Во время Генассамблеи ООН в США Елена Зеленская поучаствовала в ряде мероприятий. На встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом первая леди появилась в символичном костюме от Андре Тана. Стоит признать, что к образам супруги президента всегда привлечены взгляды. Над имиджем первой леди, в частности, работает стилист Наталья Каменская.