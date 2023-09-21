Зеленский приехал в Конгресс США, но ему не дали выступить: подробности

У президента пройдет ряд других встреч вместо выступления

Cпикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом. Вместо этого у украинского лидера пройдут другие встречи.

Такое решение Маккарти объяснил занятостью законодателей. Об этом сообщает американское издание Punchbowl News.

"Зеленский также попросил выступить с еще одним совместным обращением к Конгрессу, как он это сделал в декабре прошлого года. Как нам сообщили, республиканцы Палаты представителей отклонили эту просьбу", — говорится в сообщении.

Вместо этого Владимира Зеленский будет общаться с Кевином Маккарти, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и другими председателями комитетов и высокопоставленными членами на первом этаже Капитолия.

Тем временем The New York Times пишет, что президент Украины может выступить перед членами Сената в закрытом формате. Эту встречу намерен организовать лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. Однако некоторые законодатели уже отказались посещать это мероприятие.

"Он приедет просить еще больше помощи. Если вы хотите еще больше помощи от нас, пусть ЕС обеспечит свою справедливую долю", — заявил сенатор-республиканец Марк Браун.

При этом NYT предполагает, что отказ Зеленскому в выступлении связан с позицией республиканцев, многие из которых выступают за сокращение объемов помощи для Украины.

Напомним, ранее генерал Николай Маломуж назвал "Телеграфу" главные приоритеты визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. По его словам, упор будет на два аспекта.