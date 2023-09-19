Война — день 573: ВСУ имеют успехи под Бахмутом, Зеленский прибыл в США

Оперативно о главном за сутки

Тяжелые бои украинских сил обороны против росссийских захватчиков продолжаются. ВСУ удается сдерживать оккупантов на большинстве направлений, перемалывая их живую силу и технику. Вместе с тем на двух направлениях украинские войска постепенно продвигаются вперед. При этом россияне не прекращают обстреливать города Украины, причиняя ка материальный ущерб, так и калеча и убивая мирных граждан.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером по Киевскому времени прибыл в США с рабочим визитом. Он планирует участвовать в ряде мероприятий ООН и не только.

Власти Германии пока не решили передавать украинским военным дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров, заявил министр обороны Германии Борис Писториус интервью Bild.

С данными за 16 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 570: ВСУ освобождают территории, а оккупанты меняют тактику

О том, что происходило 17 сентября, читайте в материале: Война — день 571: ВСУ имеют успехи на ряде направлений, а рф продолжает обстреливать города Украины

Информацию за 18 сентября смотрите по ссылке: Война — день 572: оккупанты проводят перегруппировку после потерь и атакуют города