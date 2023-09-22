Десятки пострадавших и погибший: что известно о ракетном ударе по Кременчугу (фото)

Трое из госпитализированных в тяжелом состоянии

В пятницу, 22 сентября, россия нанесла ракетные удары по Кременчугу в Полтавской области, в результате чего погиб один человек, а еще 31 человек пострадал.

Одну ракету сбили средства противовоздушной обороны, однако был прилет по гражданской инфраструктуре. Об этом рассказал начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По состоянию на 22:30 поисковые работы на месте прилета завершены, — по их итогам установлено, что в результате удара один человек погиб, а еще 31 пострадал (в их числе трое детей). 16 пострадавших были госпитализированы.

Как сообщает "Суспільне", трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрывной волной задело ближайшие дома. Городской голова Виталий Малицкий призывает местных жителей не ходить рядом с ними, поскольку есть угроза падения стекла. Власти обещают, что в ближайшее время комиссия оценит ущерб и люди, чье имущество пострадало, получат компенсации.

Волонтеры, предприниматели и неравнодушные местные жители организовали рядом с местом инцидента палатки с водой, едой и прочей помощью для пострадавших и тех, кто задействован в спасательных работах.

Как сообщал "Телеграф", ранее в центре Черкасс обломок ракеты упал на отель.