Война — день 574: россияне теряют позиции на востоке и пытаются перегруппироваться

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия практически по всей линии фронта и имеют продвижение на Бахмутском направлении, где у россиян наблюдается существенное ухудшение положения после потери Клещиевки и Андреевки. Оккупанты на этом направлении вряд ли вскоре смогут предпринять попытки наступления, поскольку теперь им необходимо провести перегруппировку сил. При этом изменение оперативной обстановки наблюдается и на юге Украины, где ВСУ продолжают продвигаться несмотря на ожесточенное сопротивление россиян.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Западные СМИ сообщают, что украинские спецслужбы, вероятно, нанесли удар по силам ЧВК "Вагнера" в Судане. При этом речь идет об атаках дронами и наземной операции.

О том, что происходило 17 сентября, читайте в материале: Война — день 571: ВСУ имеют успехи на ряде направлений, а рф продолжает обстреливать города Украины

Информацию за 18 сентября смотрите по ссылке: Война — день 572: оккупанты проводят перегруппировку после потерь и атакуют города

С данными за 19 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 573: ВСУ имеют успехи под Бахмутом, Зеленский прибыл в США