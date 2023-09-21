Война — день 575: ВСУ продолжают уничтожать силы россиян и занимают новые позиции

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута, где наносят значительный урон россиянам и занимают новые рубежи, оккупанты же в некоторых местах пытались отбить утраченные позиции, но их попытки не завершились успехом. На южном направлении тоже продолжаются активные боевые действия, там россияне атакуют по направлению Работино, чтобы не дать ВСУ продвигаться дальше.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Крыму сообщают о массовом ударе БПЛА. Взрывы слышали в Севастополе, Евпатории и Джанкое, кроме того о взрывах сообщалось и в Белгородской области россии

00:00 Россияне подняли в воздух 8 стратегических бомбардировщиков, если полет не учебный, то на пусковые рубежи они выйдут после 2:00.

Информацию за 18 сентября смотрите по ссылке: Война — день 572: оккупанты проводят перегруппировку после потерь и атакуют города

С данными за 19 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 573: ВСУ имеют успехи под Бахмутом, Зеленский прибыл в США

О том, что происходило 20 сентября, читайте в материале: Война — день 574: россияне теряют позиции на востоке и пытаются перегруппироваться