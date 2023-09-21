Ровно атаковали ракетами: в результате удара начались отключения света (обновлено)

Перебои с электроснабжением начались из областного центра, однако им не ограничились

В результате ночного массированного ракетного удара по Украине в нескольких регионах произошли прилеты. Среди них и Ровенщина, где после попадания враждебных целей начались аварийные отключения электроэнергии.

Информацию о том, что ракеты достигли своей цели, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. При этом он не уточнял, в каких городах зафиксировали прилеты, пообещав предоставить данные позже.

8:22 В сети появилось видео с мощным взрывом, после которого в Ровно начал исчезать свет.

"Работают соответствующие службы", — подчеркнул он, информируя население о событиях в области.

Согласно данным мэра города Вараша Александра Мензула, в населенном пункте наблюдались проблемы с электроснабжением. В настоящее время светом обеспечили критическую инфраструктуру города.

В самом Ровно частично перекрыто движение улица Млиновская от Луцкого кольца и со стороны улицы Белой. Такие данные предоставляет патрульная полиция города.

По всей вероятности, в одном из районов областного центра начался пожар. Часть Ровно остается без света.

По данным Telegram-канала "Ровно Главное", проблемы с электроснабжением также зафиксированы в таких населенных пунктах области, как Сарны, Костополь, Березно, Дубровица.

Напомним, что в это утро взрывы слышали жители Киева. В результате атаки частичные разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.

Также прилеты зафиксированы в Харькове – по предварительным данным, город обстреляли из С-300.