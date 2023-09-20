Потери россиян значительно выросли: что происходит на фронтах востока и юга (карта)

Оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике

Украинские воины продолжают теснить врага в Донецкой области на Бахмутском направлении: россияне атаковали в районе Ягодного, но ВСУ не дали им продвинутся. Также оккупанты попробовали вернуть утраченные позиции в районе Андреевки, но также потерпели неудачу.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Там уточнили, что Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении враг без успеха наступал в районе Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

На Авдеевском и Шахтерском направлениях наши воины продолжают держать оборону на занятых рубежах. Они ликвидируют живую силу и технику оккупантов.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Запорожском направлении враг атаковал в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки. Россияне понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

Как читать карты deepstate:

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что в последние дни потери российской армии на западе Запорожской области значительно выросли. Оккупантам не хватает боеспособных подразделений, которые российское командование могло бы перебросить на этот участок фронта.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что 18 сентября на Таврическом направлении, включая западную часть Запорожской области, российские войска потеряли 313 человек (вероятно, в общей сложности убитыми и ранеными). Он подчеркнул, что это гораздо больше, чем за предыдущие два дня, когда российские войска ежедневно теряли примерно 200 человек.

Штупун добавил, что оборону на Таврическом направлении ведет ВДВ рф. Для "прикрытия" подразделений ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z". Вероятно, они будут прикрывать подразделения ВДВ во время возможного отступления.

Как сообщал "Телеграф", глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время брифинга по итогу встречи координационной группы в формате "Рамштайн" заявил, что Украина после начала российского вторжения освободила более половины оккупированных россией территорий, однако полностью выбить россиян за пределы украинских границ будет очень непросто.