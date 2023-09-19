Россияне под Бахмутом собираются с силами: в ВСУ рассказали, что будет дальше

Сейчас оккупанты неспособны на серьезное наступление в том районе

Закрепление ВСУ на линии Андреевка-Клещеевка – это отправная точка, с которой уже можно более реально говорить о дальнейшем окружении Бахмута. В ближайшее время враг вряд ли будет пытаться вернуть эти населенные пункты, но собрав силы, снова начнет наступать.

Такое мнение высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что взятие линии Андреевка-Клещеевка дает огневой контроль над частью Бахмута.

Он пояснил, что это опорная линия, которая очень важна для реализации дальнейших планов. Однако официальные сообщения о взятии этих населенных пунктов не означают, что там прекратились бои. Борьба за их удержание продолжается.

"По моему личному мнению, в ближайшее время враг больше будет думать не о возвращении этих населенных пунктов, а об удержании нас и восстановлении собственных сил, обустройстве своей линии обороны. Враг точно будет максимально наносить поражение – с помощью артиллерии, дронов, фабов – чтобы задержать наше продвижение", — прогнозирует Жорин.

Замкомандира 3-й штурмовой добавил, что пока оккупанты там не заменят подразделения боеспособными и не поднимут морально-психологическое состояние личного состава, рано говорить о серьезных попытках контрнаступления с их стороны. Но как только это произойдет россияне снова начнут наступать.

"72-я мотострелковая бригада РФ полностью разбита, и в ближайшее время на фронте вряд ли мы ее увидим, потому что управление почти уничтожено. 31-я и 83-я десантно-штурмовые существенно потрепаны. Все приданные силы типа "Эспаньолы" просто с***ались оттуда. Но все это на время. Как только они соберут раму, снова будут пробовать наступать", — резюмировал Жорин.

Как сообщал "Телеграф", в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты безуспешно атаковали ВСУ в районе Клещеевки. Также они попытались вернуть утраченные позиции в районе Андреевки, но тоже потерпели неудачу. Освобождение этих двух населенных пунктов ухудшило российскую оборону к югу от Бахмута.