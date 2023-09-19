Контрнаступление ВСУ: Марк Милли сделал внезапное оптимистическое заявление

Топ-генерал США обнадежил заявлением о контрнаступлении ВСУ

Украина после начала российского вторжения освободила более половины оккупированных россией территорий, однако полностью выбить россиян за пределы украинских границ будет очень непросто.

Об этом рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время брифинга по итогу встречи координационной группы в формате "Рамштайн".

"Украина продолжает добиваться успеха. На сегодняшний день Украина уже освободила 54% захваченных земель", — отметил Милли.

Стоит отметить, что эти оптимистические слова прозвучали сразу после его заявления о том, что победа Украины в войне является "очень высокой планкой" и что для ее достижения понадобится "очень много времени".

Тогда он сообщил, что на территории Украины все еще остается около 200 тысяч российских солдат, а украинское контрнаступление хоть и значительное по своим размахам, но имеет ограниченные цели и не завершится полным разгромом всей оккупационной группировки.

"Я могу вам сказать, что потребуется значительное время, чтобы военным путем изгнать все 200 000 или более российских солдат из оккупированной россией части Украины. Это очень высокая планка. Для этого потребуется много времени", — сказал он.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее сообщил, что после наступления холодов контрнаступление ВСУ замедлится, но не остановится.