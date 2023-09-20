В россии разбился еще один истребитель: все подробности

Причина аварии пока не называется

В россии потерпел крушение очередной военный самолет. Экипаж якобы успел катапультироваться.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34. По данным СМИ, инцидент произошел в Воронежской области. Информацию об этом уже подтвердило Министерство обороны страны-агрессора.

Утверждается, что военный борт выполнял учебно-тренировочный полет. Двум членам экипажа пришлось катапультироваться. Их якобы уже эвакуировали. Причина аварии пока не называется.

Стоит отметить, что, по данным из открытых источников, стоимость одного самолета Су-34 составляет около 36 миллионов долларов. А если это была модификация Су-34М - то около 50 миллионов. Перед началом полномасштабного вторжения таких летательных аппаратов у рф было 147 единиц.

Су-34 оборудован пушкой калибра 30 миллиметров ГШ-301 и имеет 12 точек подвески. Боевая нагрузка – 8000 килограммов разного вооружения на внешней подвеске. Бомбардировщик оборудован мощной радиолокационной системой, которая способна различить гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 сентября в Волгоградской области разбился тактический бомбардировщик Су-24.