Война — день 572: оккупанты проводят перегруппировку после потерь и атакуют города

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на ряде направлений и наносят российским войскам тяжелый урон. Из-за этого оккупантам пришлось притормозить с их попытками давить на Купянском направлении и заняться перегруппировкой подразделений. Тем временем украинские силы обороны продолжают продвижение в ряде мест и закрепляются в освобожденной Клещиевке.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Шесть стратегических бомбардировщиков россии направляются в сторону пусковых позиций с аэродрома Оленья. Если полет не учебный, то они выйдут на боевые позиции в 4-5 часов утра.

С данными за 15 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 569: ВСУ продвигаются в контрнаступлении и готовятся возвращать Крым

О том, что происходило 16 сентября, читайте в материале: Война — день 570: ВСУ освобождают территории, а оккупанты меняют тактику

Информацию за 17 сентября смотрите по ссылке: Война — день 571: ВСУ имеют успехи на ряде направлений, а рф продолжает обстреливать города Украины