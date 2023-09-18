Кабмин уволил всех замминистра обороны: среди них Маляр и известный волонтер (обновлено)
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В целом были уволены семь человек
Кабинет министров Украины уволил всех заместителей глава Минобороны и государственного секретаря министерства. В их числе оказалась Анна Маляр, а также известный волонтер Виталий Дейнега.
Об этом в понедельник, 18 сентября, в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук. Он перечислил всех, кого сняли с должностей.
Так, решением Кабмина были уволены:
- Гаврилов Владимир Валерианович с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинский Ростислав Теодозиевич с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анна Васильевн с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапов Денис Александрович с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрей Витальевич с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнега Виталий Олегович с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константин Александрович с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Обновлено: высокопоставленные источники "Украинской правды" в правительстве сообщают, что все замы написали заявление на увольнение добровольно после просьбы Рустама Умерова. Больше на эти должности они не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны. Источник, приближенный в Министерству обороны заявил, что "идет полное обновление".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 сентября Верховная Рада Украины поддержала увольнение министра обороны Алексея Резникова. В пользу этого решение проголосовали 327 народных депутатов. На следующий день, 6 сентября, на должность главы Минобороны был назначен Рустем Умеров. Его кандидатуру поддержали 338 народных депутатов.