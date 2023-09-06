У Украины новый министр обороны: Рада проголосовала за Умерова

Верховная Рада Украины в среду, 6 сентября назначила Рустема Умерова новым министром обороны. Свои голоса за его кандидатуру отдали 338 народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, Умерова поддержали все парламентские фракции.

Как видно по фото табло голосования, ни один из присутствующих в сессионном зале нардепов не проголосовал против кандидатуры Умерова на пост главы Минобороны. Один — воздержался, 21 народный депутат не голосовал.

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