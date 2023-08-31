Зеленский уволил топ-чиновника: тот пришел пьяным на работу

Уволенный занимал свою должность с марта 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской районной государственной администрации Александра Ярощука. Причиной тому стало его появление на работе в нетрезвом виде.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте президента. Оно было опубликовано в четверг, 31 августа.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в документе.

Стоит добавить, что в Кодексе законов о труде седьмым пунктом отмечено появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В связи с этой причиной с работником можно расторгнуть трудовой договор.

Отметим, что 11 августа Кабинет министров Украины провел заседание, в ходе которого был принят ряд кадровых решений. В том числе было решено уволить главу Ивано-Франковской РГА Ярощука Александра. Однако на тот момент причины его увольнения не разглашались.

Ярощук занимал свою должность с марта 2021 года. До этого он возглавлял частное предприятие "Ярко-ИФ". Также в 2014 году бывший глава РГА баллотировался на выборы Верховной Рады от политической партии "Народный фронт", но тогда он не прошел.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле Владимир Зеленский уволил сразу четырех глав районных администраций в Киеве.