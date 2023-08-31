Зеленський звільнив топ-чиновника: той прийшов п’яним на роботу

Звільнений обіймав свою посаду з березня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади голову Івано-Франківської районної державної адміністрації Олександра Ярощука. Причиною тому стала його поява на роботі у нетверезому стані.

Відповідне розпорядження з’явилось на офіційному сайті президента. Воно було опубліковано у четвер, 31 серпня.

"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", – йдеться у документі.

Варто додати, що у Кодексі законів про працю сьомим пунктом зазначено появу на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння. У зв’язку з цією причиною із працівником можна розірвати трудовий договір.

Зазначимо, що 11 серпня Кабінет міністрів України провів засідання, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень. У тому числі було вирішено звільнити голову Івано-Франківської РДА Ярощука Олександра. Однак на той момент причин його звільнення не розголошували.

Ярощук обіймав свою посаду з березня 2021 року. До цього він очолював приватне підприємство "Ярко-ІФ". Також 2014 року колишній голова РДА балотувався на вибори Верховної Ради від політичної партії "Народний фронт", але тоді він не пройшов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні Володимир Зеленський звільнив одразу чотирьох голів районних адміністрацій у Києві.