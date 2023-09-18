Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони: серед них Маляр та відомий волонтер
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Кабінет міністрів України звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.
Звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченко Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
– Ващенко Костянтина Олександровича із посади державного секретаря Міністерства оборони України.
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