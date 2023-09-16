Война — день 570: ВСУ освобождают территории, а оккупанты меняют тактику

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают продвигаться на фронте и выбивают российских оккупантов. В частности прогресс отмечен на Бахмутском направлении, где был освобожден населенный пункт Андреевка. При этом заметно возросли потери россиян в боевой технике, и артиллерии, а из-за огромных потерь в личном составе им пришлось менять тактику на Купянском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 По временному черноморскому коридору смогло пройти судно "Пума", которое находилось в порту Одессы с 19 февраля 2022 года. На борту сухогруза 14 тысяч тонн рапса и 16 тонн металла.

О том, что происходило 13 сентября, читайте в материале: Война — день 567: мощная "бавовна" в Крыму, оккупанты продолжают обстрел городов

Информацию за 14 сентября смотрите по ссылке: Война — день 568: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают терроризировать города дронами-камикадзе

С данными за 15 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 569: ВСУ продвигаются в контрнаступлении и готовятся возвращать Крым