Война — день 567: оккупанты пытаются восстановить силы и обстреливают города

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, а активные бои идут по всей линии столкновения. Украинские войска оказывают основное давление на Мелитопольском направлении, в то время, как оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих войск, чтобы провести очередной самоубийственный штурм. Тем временем в ВСУ есть ряд успехов, в том числе и под Бахмутом в районе Клещиевки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Группа российских дронов атакует Одесскую область, сообщается о работе ПВО. Предварительно целями являются Измаил и Килия

00:00 В российской столице произошли ночные взрывы. Причины пока неизвестны

О том, что происходило 10 сентября, читайте в материале: Война — день 564: ВСУ продолжают продвижение под постоянными обстрелами

Информацию за 11 сентября смотрите по ссылке: Война — день 565: оккупанты теряют позиции под давлением ВСУ на юге и не только

С данными за 12 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 566: ВСУ имеют существенный прогресс на некоторых направлениях