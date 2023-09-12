Война — день 566: ВСУ имеют существенный прогресс на некоторых направлениях

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление и продвигаться на ряде направлений, а особенно их прогресс заметен в Запорожской области, а также в районе Бахмута. При этом ВСУ ведут активную охоту на российскую артиллерию и за последнюю неделю смоли установить рекорд результативности. Тем временем в украинской разведке говорят, что есть все основания полагать, что война длительной не будет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Курской области (россия) прозвучал взрыв. По данным местных властей, неизвестный БПЛА сбросил взрывное устройство на одно из зданий

С данными за 9 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 563: ВСУ продолжают продвижение, а россияне готовят новые обстрелы

О том, что происходило 10 сентября, читайте в материале: Война — день 564: ВСУ продолжают продвижение под постоянными обстрелами

Информацию за 11 сентября смотрите по ссылке: Война — день 565: оккупанты теряют позиции под давлением ВСУ на юге и не только