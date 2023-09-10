Война — день 564: ВСУ продолжают продвижение под постоянными обстрелами

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление и расширять плацдарм освобожденной территории возле населенного пункта Работино, что на южном направлении. Кроме того успехи ВСУ были зафиксированы у Опытного, что неподалеку от Донецкого аэропорта. При этом у противника все еще остается огромное количество артиллерии, а потому продвижение украинских войск идет с большим трудом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты вновь запустили дроны по Украине. Группа беспилотников вошли через северные области и движутся на юго-запад, возможны дополнительные запуски

О том, что происходило 7 сентября, читайте в материале: Война — день 561: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ровняют города с землей

Информацию за 8 сентября смотрите по ссылке: Война — день 562: Украина получает все больше помощи и имеет новые успехи на фронте

С данными за 9 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 563: ВСУ продолжают продвижение, а россияне готовят новые обстрелы