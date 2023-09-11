ВСУ продвигаются под Донецком и Бахмутом: есть успехи в районе трех важных населенных пунктов (карта)
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Украинские войска освободили часть поселка Опытное в районе Авдеевки. Также наши военные имели успехи в районе Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении.
Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает Military Media Center. По ее словам, в течение недели у ВСУ было продвижение в районе Новомайорского Донецкой области.
"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – сказала Анна Маляр.
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