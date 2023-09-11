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ВСУ продвигаются под Донецком и Бахмутом: есть успехи в районе трех важных населенных пунктов (карта)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Генеральний штаб ЗСУ Новость обновлена 11 сентября 2023, 08:42

Украинские войска освободили часть поселка Опытное в районе Авдеевки. Также наши военные имели успехи в районе Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает Military Media Center. По ее словам, в течение недели у ВСУ было продвижение в районе Новомайорского Донецкой области.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – сказала Анна Маляр.

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