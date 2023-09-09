ВСУ развивают успех в районе Донецкого аэропорта: детали и карта
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Силы обороны наступают на двух направлениях
Идет 563-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, наши воины продолжают контрнаступление и имеют успех не только на юге, но и на востоке. ВСУ ощутимо продвинулись около населенного пункта Опытное, в районе Донецкого аэропорта.
Об этом свидетельствуют карты DeepState. Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем Telegram-канале подтвердил успехи ВСУ в этом районе.
Наши воины провели слаженные штурмовые действия и зачистили позиции оккупантов около Опытного. Еще 7 сентября им удалось пройти вперед, закрепиться и вернуть под контроль Украины часть ее территории.
По состоянию на 8 сентября, подразделения ВСУ продолжили расширять плацдарм освобожденной территории возле населенного пункта Опытное. Они отвоевывают у врага позиции в районе Донецкого аэропорта. Это видно при сравнении карт за два дня.
Стоит отметить, что бойцы ВСУ продолжают продвижение и на юге Украины. По данным городского главы Мелитополя Ивана Федорова, который ссылается на информацию от военных, украинские защитники продвинулись на Мелитопольском направлении. В настоящий момент наши воины закрепляются на новых позициях южнее Работино и западнее Вербового.
Как сообщал "Телеграф", в НАТО позитивно оценивают ход украинского контрнаступления. По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, сейчас ВСУ "набирают обороты".