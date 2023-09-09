ВСУ развивают успех в районе Донецкого аэропорта: детали и карта

Силы обороны наступают на двух направлениях

Идет 563-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, наши воины продолжают контрнаступление и имеют успех не только на юге, но и на востоке. ВСУ ощутимо продвинулись около населенного пункта Опытное, в районе Донецкого аэропорта.

Об этом свидетельствуют карты DeepState. Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем Telegram-канале подтвердил успехи ВСУ в этом районе.

Наши воины провели слаженные штурмовые действия и зачистили позиции оккупантов около Опытного. Еще 7 сентября им удалось пройти вперед, закрепиться и вернуть под контроль Украины часть ее территории.

Ситуация в районе Опытного 7 сентября. Карта deepstatemap

По состоянию на 8 сентября, подразделения ВСУ продолжили расширять плацдарм освобожденной территории возле населенного пункта Опытное. Они отвоевывают у врага позиции в районе Донецкого аэропорта. Это видно при сравнении карт за два дня.

Ситуация в районе Опытного 8 сентября. Карта deepstatemap

Стоит отметить, что бойцы ВСУ продолжают продвижение и на юге Украины. По данным городского главы Мелитополя Ивана Федорова, который ссылается на информацию от военных, украинские защитники продвинулись на Мелитопольском направлении. В настоящий момент наши воины закрепляются на новых позициях южнее Работино и западнее Вербового.

Как сообщал "Телеграф", в НАТО позитивно оценивают ход украинского контрнаступления. По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, сейчас ВСУ "набирают обороты".