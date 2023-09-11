Продвигаются и закрепляются: ВСУ радуют новыми успехами на фронте

Прогресс украинских военных на фронте удивляет союзников

В ходе контрнаступления ВСУ имеют значительные успехи на фронте и сейчас они продолжают продвигаться на нескольких направлениях. Также украинские военные закрепились на определенных позициях, пока оккупанты пытаются вести свои безуспешные наступательные операции

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). По данным специалистов, украинские войска продолжают наступление в районе Работино Запорожской области и освободили в этом направлении 1,5 квадратных километра территории только за прошедшие сутки.

"Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись 10 сентября. Кадры с геолокацией, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись к востоку от Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова)", — говорится в сообщении ISW.

Военные также провели наступательные операции возле Бахмута и, как сообщается, продвинулись вперед. Они добились неустановленного успеха возле Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Тем временем российские войска провели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк, но не добились каких-либо подтвержденных или заявленных наступлений.

К слову, темпы контрнаступления ВСУ прокомментировала исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд на ежегодном собрании Ялтинской европейской стратегии (YES).

По ее словам, хотя контрнаступление идет сложно, но все же его прогресс впечатляет, а особенно впечатляют успехи ВСУ на юге, учитывая те условия, при которых их удалось достичь.

"Мы понимаем, почему так сложно для украинских военных преодолевать оборонные сооружения россиян. Но и нам сложно понять, что, собственно, нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть все эти препятствия и приблизиться к победе. Поэтому мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, предоставляем оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие инструменты", – сказал она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что с ухудшением погоды контрнаступление будет продолжаться, хотя воевать в такой период намного труднее.