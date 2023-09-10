"Будет труднее": Буданов сделал новый прогноз по войне и контрнаступлению ВСУ зимой

Украинские военные продолжают контрнаступление на нескольких направлениях

С наступлением холодной и влажной погоды контрнаступление Вооруженных сил Украины будет продолжаться, несмотря на то, что воевать в этот период в таких условиях станет гораздо сложнее.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет Reuters.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи воевать труднее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться", — сказал он.

Стоит добавить, что контрнаступление ВСУ было начато этим летом, но по оценкам некоторых сторонников Киева, прогресс был медленным. Сам Буданов также признал, что прогресс был действительно медленнее, чем он хотел. Ситуацию на фронте он охарактеризовал как сложную.

"Наше контрнаступление происходит на нескольких направлениях", — сказал Кирилл Буданов, добавив, что ключевыми факторами, замедляющими контрнаступление является большое количество малых российских дронов-камикадзе и огромная концентрация российских мин.

В то же время Кирилл Буданов заявил, что по его мнению, война не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего против противника", — отметил глава ГУР.

Также он добавил, что длительные действия россияне физически не смогут производить.

"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок — вполне понятно, что вы будете правы", — подытожил Буданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война может завершиться уже до конца 2023 года. Для этого есть определенные условия.